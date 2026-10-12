国际能源署成员国于10月7日支持加快释放2026年3月在国际能源署集体行动框架内商定的石油库存。由于柴油市场形势紧张，各国还同意优先供应柴油。正如《财富》报道，摩根大通分析师认为，该决定是加快交付已承诺的数量，而非对市场进行新的干预。

3月，国际能源署成员国同意向市场提供4亿桶石油，原因是伊朗战争以及经由霍尔木兹海峡的油轮航行受阻。这是该机构自1974年成立以来第六次集体行动，也是规模最大的一次。

库存正在减少

国际能源署数据显示，成员国政府目前持有约11亿桶政府紧急储备，其中包括超过2亿桶柴油。3月时，这一数字超过12亿桶。沙特阿美首席执行官阿明·纳赛尔还估计，包括企业储备在内，从全球库存中提取的石油总量超过10亿桶。

G7领导人在10月2日的视频会议期间同意，在四个月内通过国际能源署协调释放1亿桶石油。计划在最初20天内交付相当大一部分柴油。各国还表示，计划协调炼油厂维护时间表，鼓励炼油厂增加柴油产量，并且不限制G7成员之间的能源出口。

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美国储备与GAO结论

在美国，唐纳德·特朗普总统的政府于3月开始从战略石油储备中紧急释放1.72亿桶石油，作为美国对国际能源署行动的贡献。其储量已降至约2.84亿桶，为1982年以来最低水平。供应完成后，该储备可能降至约2.43亿桶。

联邦监督机构GAO在5月发布、6月向公众公布的一份报告中指出，自1985年以来，美国能源部已从战略石油储备中释放超过5亿桶原油。近70%的所有释放发生在2014年至2025年。GAO还指出，由于基础设施老化，维修需求不断增加，且2016年后缺乏储备发展长期计划。

GAO建议国会要求美国能源部按照既定时间表制定储备长期计划，并建议该部门审查储备释放和补充速度的技术标准。该部门同意这些建议。国际能源署理事会下一次会议定于10月15日举行。

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