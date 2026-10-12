Страны-члены Международного энергетического агентства 7 октября поддержали ускорение высвобождения запасов нефти, согласованного в рамках коллективных действий МЭА в марте 2026 года. Они также договорились предоставить приоритет дизельному топливу из-за напряженной ситуации на этом рынке. Как сообщает Fortune, аналитики JPMorgan расценили это решение как ускорение поставок уже обещанных объемов, а не как новое вмешательство в рынок.

В марте страны МЭА согласились предоставить рынку 400 млн баррелей нефти из-за войны в Иране и перебоев в движении танкеров через Ормузский пролив. Это была шестая коллективная акция агентства с момента его основания в 1974 году и крупнейшая по объему.

Запасы сокращаются

По данным МЭА, правительства стран агентства сейчас располагают примерно 1,1 млрд баррелей государственных аварийных запасов, в том числе более 200 млн баррелей дизельного топлива. В марте этот показатель превышал 1,2 млрд баррелей. Генеральный директор Saudi Aramco Амин Нассер также оценил общий объем нефти, изъятой из мировых запасов вместе с корпоративными резервами, более чем в 1 млрд баррелей.

Лидеры G7 во время видеоконференции 2 октября согласовали скоординированное высвобождение 100 млн баррелей через МЭА в течение четырех месяцев. Значительную часть дизельного топлива планируют поставить в первые 20 дней. Страны также заявили о намерении согласовывать графики технического обслуживания нефтеперерабатывающих заводов, поощрять их к увеличению производства дизельного топлива и не ограничивать экспорт энергоносителей между членами G7.

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Резерв США и выводы GAO

В США администрация президента Дональда Трампа в марте начала экстренное высвобождение 172 млн баррелей из Стратегического нефтяного резерва в качестве вклада страны в действия МЭА. Его объем сократился примерно до 284 млн баррелей — самого низкого уровня с 1982 года. После завершения поставок резерв может уменьшиться примерно до 243 млн баррелей.

Федеральный контрольный орган GAO в отчете, опубликованном в мае и обнародованном в июне, отметил, что с 1985 года Министерство энергетики США высвободило из Стратегического нефтяного резерва более 500 млн баррелей сырой нефти. Почти 70% всех высвобождений пришлось на 2014–2025 годы. GAO также указало на рост потребностей в ремонте из-за устаревшей инфраструктуры и отсутствие долгосрочного плана развития резерва после 2016 года.

GAO рекомендовало Конгрессу обязать Министерство энергетики США готовить долгосрочные планы по резерву по установленному графику, а ведомству — пересмотреть технические критерии темпов его высвобождения и пополнения. Министерство согласилось с рекомендациями. Следующее заседание руководящего совета МЭА запланировано на 15 октября.

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