Министр окружающей среды Мексики Алисия Барсена 6 октября заявила, что президент Клаудия Шейнбаум не санкционировала пилотные испытания гидроразрыва пласта, или фрекинга. Речь идет только об исследованиях, которые должны подтвердить наличие глубинной соленой воды, сообщает Anadolu Agency.

Правительство Мексики рассматривает возможность добычи нетрадиционного газа в отдельных районах, чтобы нарастить внутреннее производство и снизить зависимость от импорта энергоносителей из США. Мексика импортирует 75% потребляемого ею природного газа. По словам Шейнбаум, власти открыто обсуждают использование нетрадиционного газа там, где будут гарантированы социальная справедливость и минимальное воздействие на окружающую среду.

Условия для исследований

Экспертная комиссия, созванная в апреле, рекомендовала полностью запретить фрекинг в бассейне Тампико-Мисантла на побережье Мексиканского залива из-за биоразнообразия и плотности населения. В то же время она допустила дальнейшее изучение бассейнов Сабинас-Бурро-Пикачос и Бургос на севере страны, но при условии подтверждения наличия глубинной соленой воды, чтобы не затронуть ресурсы пресной воды.

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Национальный центр контроля природного газа Cenagas сообщил, что в случае прекращения поставок из США запасов газа в стране хватит примерно на три дня. Министерство энергетики планирует увеличить суточную добычу сухого природного газа почти до 5 млрд кубических футов. Сейчас Мексика потребляет около 9 млрд кубических футов газа в сутки, а государственная компания Pemex обеспечивает 2,3 млрд кубических футов.

Сопротивление в общинах

После заявления Шейнбаум в августе активисты провели протест у правительственного дворца в штате Нуэво-Леон. Представители объединения Noreste sin Fracking выступают против возможного освоения северных бассейнов, считая, что фрекинг угрожает запасам воды и экосистемам.

В городе Бустаманте, расположенном в бассейне Сабинас, министр окружающей среды штата Нуэво-Леон и экологическая организация Pronatura проинформировали жителей о предложении предоставить части территории статус природоохранной зоны. Мэр Марио Ресендес заявил, что возможная добыча сланцевого газа может навредить городу, который зависит от туризма и сельского хозяйства. Биолог Pronatura Антонио Эрнандес также предупредил о рисках для водоснабжения засушливого региона и возможной связи фрекинга с индуцированной сейсмичностью.

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