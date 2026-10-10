墨西哥环境部长阿莉西亚·巴尔塞纳10月6日表示，总统克劳迪娅·辛鲍姆并未批准水力压裂法，即“压裂法”的试点测试。相关事项仅涉及旨在确认是否存在深层咸水的研究，据阿纳多卢通讯社报道。

墨西哥政府正考虑在部分地区开采非常规天然气，以增加国内产量并减少对从美国进口能源的依赖。墨西哥进口其所消费天然气的75%。辛鲍姆表示，当局正公开讨论在能够保障社会公平和最大限度降低环境影响的地区使用非常规天然气。

研究条件

4月召集的专家委员会建议，鉴于生物多样性和人口密度，应全面禁止在墨西哥湾沿岸的坦皮科-米桑特拉盆地进行水力压裂。与此同时，该委员会允许继续研究该国北部的萨比纳斯-布罗-皮卡乔斯盆地和布尔戈斯盆地，但前提是确认存在深层咸水，以免影响淡水资源。

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国家天然气控制中心Cenagas表示，如果来自美国的供应中断，该国的天然气储备大约只能维持三天。能源部计划将干天然气日产量提高到接近50亿立方英尺。目前，墨西哥每天消费约90亿立方英尺天然气，国有公司Pemex供应23亿立方英尺。

社区反对

在辛鲍姆8月发表声明后，活动人士在新莱昂州政府大楼外举行抗议。Noreste sin Fracking联盟代表反对可能开发北部盆地，认为水力压裂威胁水资源储备和生态系统。

在位于萨比纳斯盆地的布斯塔曼特市，新莱昂州环境部长和环保组织Pronatura向居民通报了一项提议，即赋予部分地区自然保护区地位。市长马里奥·雷森德斯表示，可能进行的页岩气开采会损害这座依赖旅游业和农业的城市。Pronatura生物学家安东尼奥·埃尔南德斯还警告称，这会给干旱地区的供水带来风险，并且水力压裂可能与诱发地震活动有关。

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