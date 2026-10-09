咨询公司伍德麦肯兹研究的全部43个市场以及所有大洲中，四小时储能系统已比开式循环燃气轮机更便宜。TechCrunch报道称，这是根据该公司的一份新报告得出的结论。

数据中心需求推高价格

开式循环燃气轮机常被用作调峰电站，在需求最高的时段发电。与闭式循环燃气轮机相比，它们更易于制造，但效率较低且运营成本更高。

由于人工智能数据中心开发商正在抢购可用机型，燃气轮机价格正在上涨。即使是开式循环燃气轮机，目前也需要等待两到四年，而闭式循环燃气轮机的排队时间已延至2030年代初。这推高了新建燃气电站的价格。

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太阳能发电最便宜

伍德麦肯兹预测，电池发电成本将进一步下降，而燃气轮机发电将在未来几十年变得更加昂贵。太阳能已成为每个受研究市场中最便宜的新建发电形式。

在北美，太阳能价格受到关税和进口限制的压力，尽管大型太阳能项目前景更好。伍德麦肯兹表示，由于《One Big Beautiful Bill》中关于已开工或将在2027年底前完工项目的税收抵免规定，168吉瓦装机容量在很大程度上免受短期价格冲击的影响。

伍德麦肯兹预测，到2035年，中东和非洲的四小时电池将便宜33%，并将在成本方面取代燃气调峰发电。在中国，储能成本比邻国低55%。伍德麦肯兹分析师艾哈迈德·贾米尔·阿卜杜拉表示，这一经济转变具有决定性意义，并且正在加强。

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