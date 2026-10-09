Батареї стали дешевшими за газові турбіни відкритого циклу — TechCrunch

Чотиригодинні системи накопичення енергії стали дешевшими за газові турбіни відкритого циклу на всіх континентах і в кожному з 43 ринків, досліджених консалтинговою компанією Wood Mackenzie. Про це повідомляє TechCrunch з посиланням на новий звіт компанії.

Попит дата-центрів підвищує ціни

Газові турбіни відкритого циклу часто використовують як пікові електростанції, які виробляють електроенергію в періоди найбільшого попиту. Вони простіші у виробництві, ніж турбіни закритого циклу, однак менш ефективні та дорожчі в експлуатації.

Ціни на газові турбіни зростають через попит з боку девелоперів дата-центрів для штучного інтелекту, які закуповують доступні моделі. Навіть турбіни відкритого циклу нині потрібно чекати від двох до чотирьох років, тоді як черги на турбіни закритого циклу простягаються до початку 2030-х років. Це підвищує ціни на нові газові електростанції.

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Сонячна генерація — найдешевша

Wood Mackenzie прогнозує подальше зниження вартості електроенергії від батарей, тоді як електроенергія, вироблена газовими турбінами, дорожчатиме протягом наступних десятиліть. Сонячна енергетика вже стала найдешевшим видом нової генерації на кожному з досліджених ринків.

У Північній Америці ціни на сонячну енергетику перебувають під тиском мит та обмежень на імпорт, хоча великі сонячні проєкти мають кращі перспективи. За даними Wood Mackenzie, 168 ГВт потужностей значною мірою захищені від короткострокових цінових потрясінь завдяки положенням закону One Big Beautiful Bill щодо податкових кредитів для проєктів, будівництво яких уже почалося або завершиться до кінця 2027 року.

За прогнозом Wood Mackenzie, на Близькому Сході та в Африці чотиригодинні батареї до 2035 року будуть на 33% дешевшими, що витіснятиме газову пікову генерацію за вартістю. У Китаї витрати на накопичення енергії на 55% нижчі, ніж у сусідніх країнах. Аналітик Wood Mackenzie Ахмед Джаміль Абдулла заявив, що ця економічна зміна є вирішальною та посилюється.

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