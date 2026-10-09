Czterogodzinne systemy magazynowania energii stały się tańsze niż turbiny gazowe w cyklu otwartym na wszystkich kontynentach i na każdym z 43 rynków zbadanych przez firmę konsultingową Wood Mackenzie. Informuje o tym TechCrunch, powołując się na nowy raport firmy.

Popyt ze strony centrów danych podnosi ceny

Turbiny gazowe w cyklu otwartym są często wykorzystywane jako elektrownie szczytowe, które produkują energię elektryczną w okresach największego zapotrzebowania. Są prostsze w produkcji niż turbiny w cyklu zamkniętym, jednak mniej wydajne i droższe w eksploatacji.

Ceny turbin gazowych rosną z powodu popytu ze strony deweloperów centrów danych dla sztucznej inteligencji, którzy wykupują dostępne modele. Nawet na turbiny w cyklu otwartym trzeba obecnie czekać od dwóch do czterech lat, podczas gdy kolejki po turbiny w cyklu zamkniętym sięgają początku lat 30. XXI wieku. Podnosi to ceny nowych elektrowni gazowych.

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Energia słoneczna jest najtańsza

Wood Mackenzie prognozuje dalszy spadek kosztów energii elektrycznej z baterii, podczas gdy energia elektryczna produkowana przez turbiny gazowe będzie drożeć w kolejnych dekadach. Energia słoneczna już stała się najtańszym rodzajem nowych mocy wytwórczych na każdym z badanych rynków.

W Ameryce Północnej ceny energii słonecznej znajdują się pod presją ceł i ograniczeń importowych, choć duże projekty słoneczne mają lepsze perspektywy. Według Wood Mackenzie, 168 GW mocy jest w dużej mierze chronionych przed krótkoterminowymi wstrząsami cenowymi dzięki zapisom ustawy One Big Beautiful Bill dotyczącym ulg podatkowych dla projektów, których budowa już się rozpoczęła lub zostanie ukończona do końca 2027 roku.

Według prognozy Wood Mackenzie na Bliskim Wschodzie i w Afryce czterogodzinne baterie będą do 2035 roku o 33% tańsze, co wyprze gazową generację szczytową pod względem kosztów. W Chinach koszty magazynowania energii są o 55% niższe niż w krajach sąsiednich. Analityk Wood Mackenzie Ahmed Jamil Abdullah oświadczył, że ta zmiana ekonomiczna jest decydująca i nasila się.

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