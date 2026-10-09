Premier Grecji Kyriakos Mitsotakis oświadczył, że projekt Great Sea Interconnector nie jest już jedynie inicjatywą grecko-cypryjską, lecz projektem europejskim. Kabel, jeśli zostanie ukończony, ma połączyć sieci energetyczne Cypru, Grecji i Izraela, informuje Cyprus Mail.

Finansowanie UE i udział Francji

W wywiadzie dla telewizji Skai Mitsotakis powiedział, że projekt od początku miał charakter europejski, ponieważ otrzymał ponad 600 mln euro dotacji od Unii Europejskiej.

Według niego udział Francji i francuskiej firmy inwestycyjnej Meridiam, którą nazwał większościowym akcjonariuszem projektu, świadczy o politycznym i gospodarczym zainteresowaniu Francji interkonektorem.

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Oświadczenie w sprawie stanowiska USA

Grecki premier wspomniał także o komentarzach sekretarza stanu USA Marco Rubio, wygłoszonych dzień wcześniej. Według Mitsotakisa Rubio jasno stwierdził, że Stany Zjednoczone popierają takie projekty łączenia systemów energetycznych.

Mitsotakis uważa, że USA popierają projekt ze względu na możliwość jego dalszego przedłużenia do Izraela, co, jak powiedział, jest przedmiotem szczególnego zainteresowania Waszyngtonu.

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