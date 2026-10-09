Ceny ropy 9 października spadły po oświadczeniu prezydenta USA Donalda Trumpa o konstruktywnych rozmowach z Iranem i braku planów zaatakowania tego kraju przed wyborami uzupełniającymi do Kongresu USA 3 listopada. Jak podaje Channel NewsAsia, częściowo złagodziło to obawy rynku dotyczące dostaw ropy z Bliskiego Wschodu.

Notowania spadły

Według stanu na godz. 02:20 GMT kontrakty terminowe na ropę Brent straciły 72 centy, czyli 0,7%, i kosztowały 103,53 dolara za baryłkę. Kontrakty terminowe na amerykańską ropę West Texas Intermediate spadły o 52 centy, czyli 0,6%, do 90,97 dolara za baryłkę.

Jednocześnie Brent zmierzała do tygodniowego wzrostu po tym, jak 8 października zakończyła handel 4% wyżej. Wiązano to ze wzrostem liczby ataków na statki przewożące ropę z Bliskiego Wschodu. WTI zmierzała do nieznacznego tygodniowego spadku pomimo zakłóceń dostaw spowodowanych przez huragan zbliżający się do wybrzeża Zatoki Meksykańskiej.

Rozmowy i sankcje

Trump 8 października oświadczył, że Waszyngton prowadzi z Teheranem konstruktywne rozmowy. Stało się to po doniesieniach mediów, że rozważał możliwość ataku na Iran przed wyborami.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Irańska agencja Tasnim podała tego samego dnia, że minister spraw zagranicznych Abbas Araghchi oświadczył, iż Teheran rozpatruje odpowiedź USA na propozycję przewidującą wznowienie funkcjonowania Cieśniny Ormuz w ciągu siedmiu dni. Według publikacji wojna trwa już ósmy miesiąc, a USA kontynuują presję gospodarczą na Iran, próbując ją zakończyć.

Ryzyko dla dostaw

USA 8 października wprowadziły nowe sankcje przeciwko osobom, sieciom i 17 statkom transportującym irańską ropę, produkty naftowe i produkty petrochemiczne. Zagrożenia dla żeglugi w Zatoce Perskiej i Cieśninie Ormuz wzrosły w październiku. Przed wojną przez cieśninę przepływały ilości odpowiadające około 20% światowych dostaw ropy i paliw.

Dodatkowym czynnikiem dla rynku był huragan Isaias w Zatoce Meksykańskiej. Według amerykańskiego Biura Zarządzania Energią Oceaniczną, według stanu na 8 października producenci wstrzymali wydobycie około 1,3 mln baryłek ropy dziennie, czyli 62,9% bieżącego wydobycia w regionie.

Czytaj nas na