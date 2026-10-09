Четырехчасовые системы накопления энергии стали дешевле газовых турбин открытого цикла на всех континентах и на каждом из 43 рынков, исследованных консалтинговой компанией Wood Mackenzie. Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на новый отчет компании.

Спрос со стороны дата-центров повышает цены

Газовые турбины открытого цикла часто используют в качестве пиковых электростанций, которые вырабатывают электроэнергию в периоды наибольшего спроса. Они проще в производстве, чем турбины закрытого цикла, однако менее эффективны и дороже в эксплуатации.

Цены на газовые турбины растут из-за спроса со стороны девелоперов дата-центров для искусственного интеллекта, которые скупают доступные модели. Даже турбины открытого цикла сейчас приходится ждать от двух до четырех лет, тогда как очереди на турбины закрытого цикла растягиваются до начала 2030-х годов. Это повышает цены на новые газовые электростанции.

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Солнечная генерация — самая дешевая

Wood Mackenzie прогнозирует дальнейшее снижение стоимости электроэнергии от батарей, тогда как электроэнергия, произведенная газовыми турбинами, будет дорожать в течение следующих десятилетий. Солнечная энергетика уже стала самым дешевым видом новой генерации на каждом из исследованных рынков.

В Северной Америке цены на солнечную энергетику находятся под давлением пошлин и ограничений на импорт, хотя крупные солнечные проекты имеют лучшие перспективы. По данным Wood Mackenzie, 168 ГВт мощностей в значительной степени защищены от краткосрочных ценовых потрясений благодаря положениям закона One Big Beautiful Bill о налоговых кредитах для проектов, строительство которых уже началось или будет завершено до конца 2027 года.

Согласно прогнозу Wood Mackenzie, на Ближнем Востоке и в Африке четырехчасовые батареи к 2035 году будут на 33% дешевле, что вытеснит газовую пиковую генерацию по стоимости. В Китае затраты на накопление энергии на 55% ниже, чем в соседних странах. Аналитик Wood Mackenzie Ахмед Джамиль Абдулла заявил, что этот экономический сдвиг является решающим и усиливается.

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