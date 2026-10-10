Ураган Исайя временно остановил добычу 1 458 814 баррелей нефти в сутки, или 71,51% текущей добычи в американской части Мексиканского залива. Также была приостановлена добыча 1,26 млрд кубических футов природного газа в сутки, что составляет 58,84% газового производства региона, сообщает OilPrice.

Эвакуация платформ и буровых установок

По данным Бюро по безопасности и экологическому контролю, операторы эвакуировали работников со 129 добывающих платформ. Это почти 35% из 371 пилотируемой платформы в Мексиканском заливе.

Также были эвакуированы восемь из 11 буровых установок, не имеющих системы динамического позиционирования. Еще две из 17 установок с динамическим позиционированием были перемещены с траектории шторма.

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Объемы остановленной добычи быстро выросли

Всего тремя днями ранее из-за приближения Исайи была приостановлена добыча 185 120 баррелей нефти в сутки, или 9,24% добычи в заливе. На тот момент операторы еще не эвакуировали ни одной платформы или буровой установки.

К четвергу доля остановленной нефтедобычи выросла до 62,89%, или примерно до 1,28 млн баррелей в сутки. За следующие сутки объем недоступной добычи увеличился еще на 176 тыс. баррелей в сутки.

В издании отмечают, что остановка морских скважин и эвакуация персонала являются обычной практикой перед ураганами. Возобновление работы будет зависеть от результатов проверок после прохождения шторма: неповрежденные платформы могут возобновить добычу после инспекций, тогда как повреждения платформ, подводного оборудования, трубопроводов или береговой инфраструктуры способны продлить перерыв.

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