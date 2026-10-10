Tesla zawarła długoterminową umowę na zakup około 90% rocznej produkcji kompleksu solarno-magazynowego Project Sterling w Arizonie w USA. Budowa obiektu w hrabstwie Mohave, około 32 km na północ od Lake Havasu City, już się rozpoczęła, podaje Electrek.

Moc kompleksu

Projekt Sterling realizuje ContourGlobal. 6 października firma przeprowadziła ceremonię rozpoczęcia budowy. Kompleks zajmie ponad 2 tys. akrów na pustyni Mojave i ma rozpocząć działalność w 2028 roku.

Na terenie obiektu planowane jest zainstalowanie ponad 760 tys. paneli słonecznych oraz ponad 300 kontenerów do magazynowania energii. Łączna moc paneli wyniesie 509 MW prądu stałego, a po przekształceniu na potrzeby sieci energetycznej — 450 MW prądu przemiennego.

System akumulatorowy będzie mógł dostarczać do 360 MW i magazynować około 1,4 GWh energii elektrycznej. Według ContourGlobal wystarczy to do dostarczania energii z pełną mocą przez około cztery godziny.

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Umowa z Teslą

ContourGlobal szacuje, że po uruchomieniu Sterling będzie wytwarzać ponad 1,1 TWh energii elektrycznej rocznie. Umowa z Teslą obejmuje około 1 TWh rocznie, a także powiązane certyfikaty energii odnawialnej.

ContourGlobal podaje, że produkcja energii słonecznej wraz z magazynami energii pozwoli kompleksowi dostarczać czystą energię elektryczną do 16 godzin na dobę. System będzie wykorzystywać litowo-żelazowo-fosforanowe baterie z chłodzeniem cieczą i zintegrowaną ochroną przeciwpożarową.

Obiekt zostanie podłączony do sieci Western Area Power Administration; uzyskał także prawa do przesyłu energii na rynek California Independent System Operator. ContourGlobal oczekuje, że do 2028 roku przy budowie będzie pracować około 400 osób. Projekt przewiduje również budowę drogi dojazdowej o długości 8,4 km do historycznej Route 66.

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