W Yantai, w chińskiej prowincji Szantung, rozpoczęto budowę elektrowni, która ma połączyć wytwarzanie energii z wykorzystaniem nadkrytycznego dwutlenku węgla z wielkoskalowym magazynowaniem energii w stopionej soli. Jak informuje South China Morning Post, projekt Ruitan powstaje na terenie elektrowni węglowej.

Połączenie dwóch technologii

Gazeta nazywa Ruitan pierwszą na świecie elektrownią na skalę przemysłową, która połączy te dwie technologie. Nadkrytyczny CO2 będzie wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej, a stopiona sól ma zapewnić jej magazynowanie na dużą skalę.

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Projekt ma zademonstrować, w jaki sposób takie połączenie może zmniejszyć straty energii i zwiększyć stabilność sieci elektroenergetycznej. Energia elektryczna wytwarzana w okresach niskiego popytu ma być magazynowana do późniejszego wykorzystania.

Stabilność sieci

Chiny dążą do zapewnienia stabilnej pracy systemu energetycznego i ograniczenia strat energii elektrycznej w związku z aktywniejszym wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. W tym kontekście technologie magazynowania energii w stopionej soli oraz wytwarzania energii z wykorzystaniem nadkrytycznego CO2 są rozpatrywane jako możliwe narzędzia równoważenia sieci elektroenergetycznej.

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