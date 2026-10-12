Китай почав будувати електростанцію з CO2 і розплавленою сіллю — South China Morning Post

У Яньтаї, в китайській провінції Шаньдун, розпочали будівництво електростанції, яка має поєднати генерацію з використанням надкритичного вуглекислого газу та великомасштабне зберігання енергії в розплавленій солі. Як повідомляє South China Morning Post, проєкт Ruitan споруджують на майданчику вугільної електростанції.

Поєднання двох технологій

Видання називає Ruitan першою у світі електростанцією промислового масштабу, що об’єднає ці дві технології. Надкритичний CO2 використовуватимуть для виробництва електроенергії, а розплавлена сіль має забезпечувати її накопичення у великих обсягах.

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Проєкт покликаний продемонструвати, як таке поєднання може зменшити втрати енергії та підвищити стабільність електромережі. Електроенергію, вироблену в періоди низького попиту, планують накопичувати для подальшого використання.

Стабільність мережі

Китай прагне забезпечити стабільну роботу енергосистеми та скоротити втрати електроенергії на тлі активнішого використання відновлюваних джерел. У цьому контексті технології зберігання енергії в розплавленій солі та генерації з використанням надкритичного CO2 розглядають як можливі інструменти для балансування електромережі.

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