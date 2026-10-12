В Яньтае, в китайской провинции Шаньдун, начали строительство электростанции, которая должна объединить генерацию с использованием сверхкритического углекислого газа и крупномасштабное хранение энергии в расплавленной соли. Как сообщает South China Morning Post, проект Ruitan строят на площадке угольной электростанции.

Сочетание двух технологий

Издание называет Ruitan первой в мире электростанцией промышленного масштаба, которая объединит эти две технологии. Сверхкритический CO2 будут использовать для выработки электроэнергии, а расплавленная соль должна обеспечить ее хранение в больших объемах.

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Проект призван продемонстрировать, как такое сочетание может сократить потери энергии и повысить стабильность электросети. Электроэнергию, произведенную в периоды низкого спроса, планируют накапливать для дальнейшего использования.

Стабильность сети

Китай стремится обеспечить стабильную работу энергосистемы и сократить потери электроэнергии на фоне более активного использования возобновляемых источников. В этом контексте технологии хранения энергии в расплавленной соли и генерации с использованием сверхкритического CO2 рассматриваются как возможные инструменты для балансировки электросети.

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