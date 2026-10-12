W Bułgarii koszt ubezpieczenia statków transportujących ropę przez Morze Czarne wzrósł w ostatnich miesiącach z około 200 tys. do 2,5 mln dolarów na statek. Zwiększa to koszty transportu surowca i nasila presję na ceny paliw w kraju, podaje OilPrice, powołując się na menedżera Lukoil w Bułgarii.

Specjalny menedżer handlowy Lukoil w Bułgarii, Ewgeni Simeonow, powiedział Bułgarskiej Telewizji Narodowej, że wzrost cen jest związany ze wzrostem ryzyka dla żeglugi handlowej po powtarzających się atakach na statki i infrastrukturę portową. Według jego oceny koszty ubezpieczenia wzrosły 12,5-krotnie, czyli o 2,3 mln dolarów na statek.

Ryzyko dla żeglugi

We wrześniu londyński rynek ubezpieczeń morskich rozszerzył wymogi dotyczące zgłaszania rejsów w strefie wysokiego ryzyka na cały basen Morza Czarnego. Jednocześnie rejsy na wodach terytorialnych Bułgarii, Rumunii, Gruzji i Turcji nie podlegają tym wymogom. Według Reutersa wojenne składki ubezpieczeniowe dodawały setki tysięcy dolarów do kosztu siedmiodniowych rejsów morskich.

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6 października drony zaatakowały dwa statki handlowe w wyłącznej strefie ekonomicznej Bułgarii. Pływający pod banderą Togo statek Alfa Watan zatonął, a pływający pod banderą Palau statek Able został uszkodzony. Uratowano wszystkich 18 członków załogi Able. Bułgarskie władze nie ustaliły, kto przeprowadził ataki. Po zatonięciu Alfa Watan Syria zwróciła się o niezależne śledztwo, ponieważ 10 członków załogi, w tym dziewięciu Syryjczyków, uznaje się za zaginionych.

Dostawy do Burgas

Rafineria w Burgas nadal otrzymuje partie ropy. Według Simeonowa przedsiębiorstwo nie odnotowało odwołania dostaw i ma zapewniony surowiec do początku grudnia.

Simeonow poparł również decyzję Bułgarii o zniesieniu ograniczeń eksportu oleju napędowego. Jego zdaniem zakaz sprzedaży nadwyżek za granicę mógłby zmusić rafinerię do ograniczenia przerobu ropy z powodu zapełnienia magazynów. Zaznaczył, że zakład produkuje więcej oleju napędowego, niż zużywa Bułgaria, a ograniczenia eksportowe mogłyby również wpłynąć na produkcję benzyny, paliwa lotniczego i innych produktów naftowych.

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