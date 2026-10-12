Południowokoreańska firma Posco Future M zawarła z Samsung SDI długoterminową umowę na dostawy aktywnych materiałów katodowych na bazie fosforanu żelazowo-litowego (LFP) o wartości około 6 bln wonów, czyli 4,5 mld dolarów. Dostawy będą realizowane od 2027 do 2032 roku, informuje Korea Herald.

Firma zaznaczyła, że wolumen przewidziany w kontrakcie jest ponad dwukrotnie większy niż 190 tys. ton objętych wcześniejszą umową podpisaną w sierpniu. Wcześniej Posco Future M uzgodniła również z SK On dostawy materiałów LFP o wartości około 1,1 bln wonów w latach 2027–2029, z możliwością przedłużenia kontraktu o kolejne dwa lata.

Przebudowa produkcji

Aby zrealizować nowe zamówienia, Posco Future M przystosowała część linii produkcyjnych katod wysokoniklowych w mieście Pohang do wytwarzania produktów LFP. Masową produkcję na tych liniach planuje się rozpocząć do końca roku. Firma buduje także w Pohang wyspecjalizowany zakład katod LFP wraz z chińskim producentem prekursorów CNGR. Produkcja w zakładzie ma ruszyć w przyszłym roku, a jego potencjalna roczna zdolność produkcyjna ma sięgnąć 50 tys. ton.

Inny koreański producent katod, L&F, w ubiegłym miesiącu zawarł z SK On umowę na dostawy materiałów LFP o wartości około 160 mld wonów. W marcu firma podpisała również trzyletnią umowę z Samsung SDI o wartości 1,6 bln wonów, która rozpocznie się w 2027 roku. Samsung SDI planuje wykorzystywać materiały L&F do systemów magazynowania energii produkowanych w wspólnym zakładzie ze Stellantis w Indianie.

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Popyt na systemy magazynowania energii

Spółka zależna L&F Plus, specjalizująca się w LFP, otworzyła w maju zakład w Daegu, a w lipcu rozpoczęła wysyłki produktów testowych. Do połowy przyszłego roku jego roczna zdolność produkcyjna ma wzrosnąć z 30 tys. do 60 tys. ton.

Koreańscy producenci baterii rozwijają działalność w zakresie systemów magazynowania energii w Ameryce Północnej w obliczu przedłużającego się spowolnienia na rynku akumulatorów do pojazdów elektrycznych. Baterie LFP są mniej atrakcyjne dla premium samochodów elektrycznych, gdzie priorytetem jest zasięg, jednak są tańsze, mają dłuższą żywotność cykliczną i wyższą stabilność termiczną.

Amerykańskie ograniczenia dla chińskich dostawców

Impulsem dla koreańskich firm stały się bardziej rygorystyczne amerykańskie przepisy dotyczące ulg podatkowych na zaawansowaną produkcję. Ustanawiają one minimalny udział bezpośrednich kosztów materiałowych, który musi przypadać na dostawców niepowiązanych z zakazanymi zagranicznymi podmiotami, w tym chińskimi.

W 2026 roku co najmniej 60% wartości materiałów do baterii musi pochodzić z takich źródeł, w 2027 roku próg wzrośnie do 65%, a w 2028 roku do 70%. Od 2029 roku wymóg będzie wynosił 80%, a od 2030 roku 85%. Jednocześnie chińscy producenci zachowują istotną przewagę pod względem kosztów i skali: według Międzynarodowej Agencji Energetycznej Chiny produkują ponad 98% światowych materiałów katodowych LFP i ogniw akumulatorowych.

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