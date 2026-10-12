韩国Posco Future M与三星SDI签署了一项长期协议，将供应以磷酸铁锂（LFP）为基础的正极活性材料，价值约6万亿韩元，即45亿美元。供应将从2027年持续至2032年，《韩国先驱报》报道。

该公司表示，合同规定的供应量超过今年8月签署的上一份协议所涵盖的19万吨的两倍。此前，Posco Future M还与SK On达成协议，将在2027年至2029年供应价值约1.1万亿韩元的LFP材料，并可将合同再延长两年。

生产线改造

为履行新订单，Posco Future M将位于浦项市的部分高镍正极生产线改造为生产LFP产品。计划在今年年底前启动这些生产线的大规模生产。该公司还与中国前驱体生产商CNGR共同在浦项建设一座专用LFP正极工厂。该设施计划于明年投产，其潜在年产能将达到5万吨。

另一家韩国正极生产商L&F上个月与SK On签署了一项协议，将供应价值约1600亿韩元的LFP材料。今年3月，该公司还与三星SDI签署了一项价值1.6万亿韩元、将于2027年开始的三年期协议。三星SDI计划将L&F的材料用于在其与Stellantis位于印第安纳州的合资工厂生产的储能系统。

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储能系统需求

专注于LFP业务的子公司L&F Plus于5月在大邱开设了一座工厂，并于7月开始发运测试产品。预计到明年年中，该工厂的年产能将从3万吨提高至6万吨。

在电动汽车电池市场持续放缓的背景下，韩国电池制造商正在扩大其在北美的储能系统业务。LFP电池对高端电动汽车的吸引力较低，因为这类车型优先考虑续航里程，但LFP电池价格更低、循环寿命更长且热稳定性更高。

美国对中国供应商的限制

美国针对先进制造业税收抵免出台的更严格规定，成为韩国公司的推动因素。这些规定设定了直接材料成本的最低比例，该比例必须来自与被禁止的外国实体没有关联的供应商，其中包括中国实体。

2026年，电池材料价值中至少60%必须来自此类来源；2027年，这一门槛将升至65%，2028年升至70%。自2029年起，该要求为80%，自2030年起为85%。与此同时，中国制造商在成本和规模方面仍保有显著优势：根据国际能源署的数据，中国生产了全球超过98%的LFP正极材料和电池单体。

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