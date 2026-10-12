Posco Future M уклала з Samsung SDI угоду вартістю близько $4,5 млрд — Korea Herald

Південнокорейська Posco Future M уклала з Samsung SDI довгострокову угоду на постачання активних катодних матеріалів на основі літій-залізо-фосфату (LFP) вартістю близько 6 трлн вон, або $4,5 млрд. Постачання триватимуть із 2027 до 2032 року, повідомляє Korea Herald.

Компанія зазначила, що передбачений контрактом обсяг більш ніж удвічі перевищує 190 тис. тонн, охоплених попередньою угодою, підписаною в серпні. Раніше Posco Future M також домовилася зі SK On про постачання LFP-матеріалів орієнтовно на 1,1 трлн вон у 2027–2029 роках із можливістю продовжити контракт ще на два роки.

Переобладнання виробництва

Для виконання нових замовлень Posco Future M переобладнала частину ліній із виробництва високонікелевих катодів у місті Похан під LFP-продукцію. Масове виробництво на цих лініях планують розпочати до кінця року. Компанія також будує в Похані спеціалізований завод LFP-катодів разом із китайським виробником прекурсорів CNGR. Виробництво на підприємстві хочуть запустити наступного року, а його потенційна річна потужність має сягнути 50 тис. тонн.

Інший корейський виробник катодів L&F минулого місяця уклав зі SK On угоду на постачання LFP-матеріалів приблизно на 160 млрд вон. У березні компанія також підписала трирічну угоду із Samsung SDI на 1,6 трлн вон, що почнеться у 2027 році. Матеріали L&F Samsung SDI планує використовувати для систем накопичення енергії, виготовлених на спільному зі Stellantis заводі в Індіані.

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Попит на системи зберігання енергії

Дочірня компанія L&F Plus, що спеціалізується на LFP, у травні відкрила завод у Тегу, а в липні почала відвантажувати тестову продукцію. До середини наступного року його річну потужність очікують збільшити з 30 тис. до 60 тис. тонн.

Корейські виробники батарей нарощують бізнес у сфері систем накопичення енергії в Північній Америці на тлі тривалого сповільнення ринку акумуляторів для електромобілів. LFP-батареї менш привабливі для преміальних електромобілів, де пріоритетом є запас ходу, однак є дешевшими, мають довший термін циклічної роботи та вищу термічну стабільність.

Американські обмеження для китайських постачальників

Поштовхом для корейських компаній стали суворіші правила США щодо податкових кредитів на передове виробництво. Вони встановлюють мінімальну частку прямих матеріальних витрат, що мають припадати на постачальників, не пов’язаних із забороненими іноземними суб’єктами, зокрема китайськими.

У 2026 році щонайменше 60% вартості матеріалів батареї повинні надходити з таких джерел, у 2027 році поріг зросте до 65%, у 2028-му — до 70%. Із 2029 року вимога становитиме 80%, а з 2030-го — 85%. Водночас китайські виробники зберігають істотну перевагу у витратах і масштабах: за даними Міжнародного енергетичного агентства, Китай виробляє понад 98% світових LFP-катодних матеріалів і акумуляторних елементів.

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