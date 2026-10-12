Южнокорейская Posco Future M заключила с Samsung SDI долгосрочное соглашение на поставку активных катодных материалов на основе литий-железо-фосфата (LFP) стоимостью около 6 трлн вон, или $4,5 млрд. Поставки будут осуществляться с 2027 по 2032 год, сообщает Korea Herald.

Компания отметила, что предусмотренный контрактом объем более чем вдвое превышает 190 тыс. тонн, охваченных предыдущим соглашением, подписанным в августе. Ранее Posco Future M также договорилась со SK On о поставках LFP-материалов примерно на 1,1 трлн вон в 2027–2029 годах с возможностью продлить контракт еще на два года.

Переоборудование производства

Для выполнения новых заказов Posco Future M переоборудовала часть линий по производству высоконикелевых катодов в городе Пхохан под LFP-продукцию. Массовое производство на этих линиях планируется начать до конца года. Компания также строит в Пхохане специализированный завод LFP-катодов совместно с китайским производителем прекурсоров CNGR. Производство на предприятии хотят запустить в следующем году, а его потенциальная годовая мощность должна достичь 50 тыс. тонн.

Другой корейский производитель катодов L&F в прошлом месяце заключил со SK On соглашение на поставку LFP-материалов примерно на 160 млрд вон. В марте компания также подписала трехлетнее соглашение с Samsung SDI на 1,6 трлн вон, которое начнется в 2027 году. Samsung SDI планирует использовать материалы L&F для систем накопления энергии, изготовленных на совместном со Stellantis заводе в Индиане.

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Спрос на системы накопления энергии

Дочерняя компания L&F Plus, специализирующаяся на LFP, в мае открыла завод в Тэгу, а в июле начала отгружать тестовую продукцию. К середине следующего года его годовую мощность ожидают увеличить с 30 тыс. до 60 тыс. тонн.

Корейские производители батарей наращивают бизнес в сфере систем накопления энергии в Северной Америке на фоне продолжительного замедления рынка аккумуляторов для электромобилей. LFP-батареи менее привлекательны для премиальных электромобилей, где приоритетом является запас хода, однако они дешевле, имеют более длительный срок циклической работы и более высокую термическую стабильность.

Американские ограничения для китайских поставщиков

Стимулом для корейских компаний стали более жесткие правила США в отношении налоговых кредитов на передовое производство. Они устанавливают минимальную долю прямых материальных затрат, которая должна приходиться на поставщиков, не связанных с запрещенными иностранными субъектами, в том числе китайскими.

В 2026 году не менее 60% стоимости материалов батареи должны поступать из таких источников, в 2027 году порог вырастет до 65%, а в 2028-м — до 70%. С 2029 года требование составит 80%, а с 2030-го — 85%. В то же время китайские производители сохраняют существенное преимущество в расходах и масштабах: по данным Международного энергетического агентства, Китай производит более 98% мировых LFP-катодных материалов и аккумуляторных элементов.

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