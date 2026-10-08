Shell i Chevron rozpoczęły ewakuację pracowników oraz wstrzymywanie wydobycia na części morskich platform w Zatoce Meksykańskiej u wybrzeży USA z powodu zbliżającego się sztormu tropikalnego Isaias. Informuje o tym OilPrice.

Platformy Shell i Chevron

Shell ewakuuje cały personel z pięciu platform — Mars, Olympus, Ursa, Vito i Appomattox — oraz wstrzymuje na nich działalność produkcyjną. Chevron prowadzi ewakuację i wstrzymuje pracę na czterech morskich platformach, podczas gdy kolejnych pięć jego platform nadal działa w normalnym trybie.

Wcześniej informowano również, że BP ewakuuje pracowników z morskich platform w zatoce.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Prognoza dotycząca sztormu

Zgodnie z najnowszymi prognozami sztorm tropikalny Isaias, który uformował się w środę na morzu w pobliżu Meksyku i przemieszcza się w kierunku amerykańskiego wybrzeża Zatoki Meksykańskiej, może dotrzeć na ląd w sobotę. Synoptycy dopuszczają, że do końca tygodnia nasili się do huraganu.

Dyrektor amerykańskiego Narodowego Centrum Huraganów Michael Brennan wcześniej ostrzegł przed zagrażającym życiu wpływem sztormu na niektóre obszary północnego wybrzeża Zatoki Meksykańskiej, począwszy od piątku i przez cały weekend.

Morskie złoża w Zatoce Meksykańskiej zapewniają około 15% całkowitego wydobycia ropy w USA oraz 5% wydobycia gazu ziemnego. Publikacja zaznacza, że huragan może również stanowić zagrożenie dla rafinerii ropy naftowej na wybrzeżu zatoki.

Czytaj nas na