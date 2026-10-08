Shell и Chevron начали эвакуировать работников и приостанавливать добычу на части морских платформ в Мексиканском заливе у побережья США из-за приближения тропического шторма Isaias. Об этом сообщает OilPrice.

Платформы Shell и Chevron

Shell эвакуирует весь персонал с пяти платформ — Mars, Olympus, Ursa, Vito и Appomattox — и прекращает на них производственную деятельность. Chevron проводит эвакуацию и останавливает работу на четырех морских платформах, в то время как еще пять ее платформ продолжают работать в обычном режиме.

Ранее также сообщалось, что BP эвакуирует сотрудников с морских платформ в заливе.

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Прогноз по шторму

Согласно последним прогнозам, тропический шторм Isaias, который сформировался в море возле Мексики в среду и движется к американскому побережью Мексиканского залива, может выйти на сушу в субботу. Синоптики допускают, что к концу недели он усилится до урагана.

Директор Национального центра США по наблюдению за ураганами Майкл Бреннан ранее предупредил об опасном для жизни воздействии шторма на отдельные районы северного побережья Мексиканского залива, начиная с пятницы и в течение выходных.

Морские месторождения в Мексиканском заливе обеспечивают около 15% общего объема добычи нефти в США и 5% добычи природного газа. Издание отмечает, что ураган также может представлять угрозу для нефтеперерабатывающих заводов на побережье залива.

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