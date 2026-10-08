Нефть Brent подорожала до $108,33 за баррель — Fortune

Стоимость эталонной нефти марки Brent по состоянию на 7:00 по восточному времени США 8 октября составляла $108,33 за баррель. Это на $3,59, или 3,42%, больше, чем утром предыдущего дня, сообщает Fortune.

Динамика цен

Накануне Brent стоила $104,74 за баррель. За месяц цена выросла на 9,25% — с $99,15 за баррель. По сравнению с показателем годичной давности, когда нефть стоила $66,47, стоимость увеличилась на 62,97%, или примерно на $42 за баррель.

Цены на нефть меняются в течение торговой сессии на рынке фьючерсов, где участники заключают контракты на будущую поставку сырья. На их динамику влияют ожидания относительно спроса и предложения, а также геополитические события, решения ОПЕК+ и риски, связанные с войнами, рецессиями или другими значительными нарушениями рынка.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Влияние на топливо и инфляцию

Сырая нефть обычно составляет более половины стоимости галлона топлива на автозаправках в США, хотя конечная цена также включает расходы на переработку, оптовую торговлю, налоги и наценку АЗС. Резкое подорожание нефти обычно быстро отражается на цене топлива, тогда как ее удешевление может передаваться потребителям с задержкой.

Рост нефтяных котировок также может влиять на цены товаров и услуг из-за более дорогих энергоносителей и логистики. Более высокая стоимость перевозок, в частности, способна увеличить расходы на доставку продукции со складов и ферм в магазины.

Ориентиры нефтяного рынка

На рынке обычно отслеживают два ключевых сорта: Brent, являющийся главным международным ориентиром, и West Texas Intermediate, основной бенчмарк Северной Америки. Brent отражает цены на значительную часть нефти, которой торгуют в мире, поэтому ее часто используют для оценки глобальной динамики рынка.

Читай нас в