W Polsce od piątku wzrosną maksymalne ceny paliw — RMF24

W Polsce od piątku wzrosną maksymalne ceny paliw. Litr benzyny A-95 będzie kosztował nie więcej niż 6,90 zł, benzyny A-98 — do 7,77 zł, a oleju napędowego — do 7,82 zł, informuje RMF24.

Nowe maksymalne ceny

W porównaniu z obowiązującymi limitami maksymalna cena benzyny A-95 wzrośnie o 7 groszy za litr — obecnie wynosi 6,83 zł. W przypadku benzyny A-98 limit wzrośnie z 7,71 do 7,77 zł, a w przypadku oleju napędowego — z 7,74 do 7,82 zł za litr.

RMF24 pisze, że nowe wartości zostały podane w obwieszczeniu ministra energii dotyczącym maksymalnych cen paliw. Następnego dnia minister ma także ogłosić maksymalne ceny, które będą obowiązywać w weekend i w poniedziałek.

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Pakiet CPN do końca roku

Ogłoszenie maksymalnych cen jest elementem pakietu CPN. Jego trzecią wersję wprowadzono po tym, jak dokładnie tydzień temu prezydent Polski Karol Nawrocki podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw paliwowych.

Według RMF24 pakiet CPN ma obowiązywać do końca roku.

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