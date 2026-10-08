В Польше с пятницы повысят предельные цены на топливо — RMF24

В Польше с пятницы вырастут предельные цены на топливо. Литр бензина А-95 будет стоить не более 6,90 злотого, бензина А-98 — до 7,77 злотого, а дизельного топлива — до 7,82 злотого, сообщает RMF24.

Новые предельные цены

По сравнению с действующими ограничениями максимальная цена бензина А-95 вырастет на 7 грошей за литр — сейчас она составляет 6,83 злотого. Для бензина А-98 предел увеличится с 7,71 до 7,77 злотого, а для дизельного топлива — с 7,74 до 7,82 злотого за литр.

RMF24 пишет, что новые показатели приведены в объявлении министра энергетики о максимальных ценах на топливо. На следующий день министр также должен объявить предельные цены, которые будут действовать в течение выходных и в понедельник.

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Пакет CPN до конца года

Объявление о предельных ценах является элементом пакета CPN. Его третья версия была введена после того, как ровно неделю назад президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон о налоге на чрезвычайные прибыли топливных предприятий.

По данным RMF24, пакет CPN должен действовать до конца года.

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