Канада розсекретила звіт про в’їзд осіб із нацистським минулим — Jerusalem Post

У Канаді оприлюднили майже повністю розсекречену версію історичного звіту 1986 року про нацистських воєнних злочинців. У документі йдеться про те, що американські розвідувальні операції часів холодної війни могли сприяти в’їзду до країни людей із підозрюваним нацистським минулим, повідомляє Jerusalem Post.

Судове рішення про розсекречення

Звіт під назвою «Нацистські воєнні злочинці в Канаді: історичний і політичний контекст від 1940-х років до сьогодення» підготувала дослідниця Алті Родал для Комісії Дешена з питань воєнних злочинців у Канаді. Значні частини 618-сторінкового документа десятиліттями залишалися закритими.

На початку вересня Федеральний суд Канади підтримав організацію B'nai Brith Canada та зобов’язав владу прибрати майже всі вилучення зі звіту відповідно до Закону про доступ до інформації. Міністерство канадської спадщини не оскаржило це рішення, а Бібліотека й архіви Канади на початку жовтня передали B'nai Brith Canada попередню копію розсекреченого документа.

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Дані про американську програму

За даними розсекречених фрагментів, канадські посадовці виявили організовану програму, яку здійснював підрозділ армії США Research and Resettlement Branch, відомий як USAREUR. У звіті зазначено, що ця структура слугувала прикриттям для ЦРУ та інших американських розвідувальних служб, які переселяли перебіжчиків і колишніх агентів, котрі надавали послуги США.

Як повідомляє The Canadian Press із посиланням на зміст документа, представник USAREUR передав канадській владі список приблизно 35–40 осіб, які вже потрапили до Канади за сприяння цієї програми. Перевірки Королівської канадської кінної поліції привели слідчих до висновку, що майже всіх цих людей могли не допустити до країни з міркувань безпеки. У звіті також ідеться, що американські розвідники могли надавати таким особам підроблені документи та запевняти канадських візових службовців у відсутності негативної інформації.

Генеральний директор B'nai Brith Canada Саймон Волле назвав публікацію документа історичним результатом. Організація також домагається оприлюднення другої частини фінального звіту Комісії Дешена, яка від 1986 року повністю залишається закритою та, як вважається, містить імена й висновки щодо підозрюваних нацистських воєнних злочинців, які оселилися в Канаді.

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