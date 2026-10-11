W Kanadzie opublikowano niemal w pełni odtajnioną wersję historycznego raportu z 1986 roku dotyczącego nazistowskich zbrodniarzy wojennych. Dokument wskazuje, że amerykańskie operacje wywiadowcze z okresu zimnej wojny mogły ułatwić wjazd do kraju osobom z podejrzewaną nazistowską przeszłością, informuje Jerusalem Post.

Orzeczenie sądu w sprawie odtajnienia

Raport zatytułowany „Nazistowscy zbrodniarze wojenni w Kanadzie: kontekst historyczny i polityczny od lat 40. do współczesności” przygotowała badaczka Alti Rodal dla Komisji Deschênesa do spraw zbrodni wojennych w Kanadzie. Znaczne części 618-stronicowego dokumentu przez dziesięciolecia pozostawały tajne.

Na początku września Sąd Federalny Kanady przyznał rację organizacji B'nai Brith Canada i zobowiązał władze do usunięcia niemal wszystkich redakcji z raportu zgodnie z ustawą o dostępie do informacji. Ministerstwo Kanadyjskiego Dziedzictwa nie odwołało się od tej decyzji, a Biblioteka i Archiwa Kanady na początku października przekazały B'nai Brith Canada wstępną kopię odtajnionego dokumentu.

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Dane o amerykańskim programie

Z odtajnionych fragmentów wynika, że kanadyjscy urzędnicy wykryli zorganizowany program prowadzony przez jednostkę armii USA Research and Resettlement Branch, znaną jako USAREUR. W raporcie wskazano, że struktura ta służyła jako przykrywka dla CIA i innych amerykańskich służb wywiadowczych, które przesiedlały dezerterów i byłych agentów świadczących usługi na rzecz Stanów Zjednoczonych.

Jak podaje The Canadian Press, powołując się na treść dokumentu, przedstawiciel USAREUR przekazał kanadyjskim władzom listę około 35–40 osób, które już trafiły do Kanady dzięki temu programowi. Kontrole Królewskiej Kanadyjskiej Policji Konnej doprowadziły śledczych do wniosku, że niemal wszystkim tym osobom można było odmówić wjazdu do kraju ze względów bezpieczeństwa. W raporcie wskazano również, że amerykańscy agenci wywiadu mogli dostarczać takim osobom sfałszowane dokumenty oraz zapewniać kanadyjskich urzędników wizowych o braku negatywnych informacji.

Dyrektor generalny B'nai Brith Canada Simon Volle nazwał publikację dokumentu historycznym rezultatem. Organizacja zabiega także o ujawnienie drugiej części końcowego raportu Komisji Deschênesa, która od 1986 roku w całości pozostaje tajna i, jak się uważa, zawiera nazwiska oraz ustalenia dotyczące podejrzewanych nazistowskich zbrodniarzy wojennych, którzy osiedlili się w Kanadzie.

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