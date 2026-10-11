В Канаде обнародовали почти полностью рассекреченную версию исторического отчета 1986 года о нацистских военных преступниках. В документе говорится, что американские разведывательные операции времен холодной войны могли способствовать въезду в страну людей с предполагаемым нацистским прошлым, сообщает Jerusalem Post.

Судебное решение о рассекречивании

Отчет под названием «Нацистские военные преступники в Канаде: исторический и политический контекст с 1940-х годов до настоящего времени» подготовила исследовательница Алти Родал для Комиссии Дешена по военным преступникам в Канаде. Значительные части 618-страничного документа десятилетиями оставались закрытыми.

В начале сентября Федеральный суд Канады поддержал организацию B'nai Brith Canada и обязал власти убрать почти все изъятия из отчета в соответствии с Законом о доступе к информации. Министерство канадского наследия не обжаловало это решение, а Библиотека и архивы Канады в начале октября передали B'nai Brith Canada предварительную копию рассекреченного документа.

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Данные об американской программе

Согласно рассекреченным фрагментам, канадские чиновники обнаружили организованную программу, которую осуществляло подразделение армии США Research and Resettlement Branch, известное как USAREUR. В отчете отмечается, что эта структура служила прикрытием для ЦРУ и других американских разведывательных служб, которые переселяли перебежчиков и бывших агентов, оказывавших услуги США.

Как сообщает The Canadian Press со ссылкой на содержание документа, представитель USAREUR передал канадским властям список примерно из 35–40 человек, которые уже попали в Канаду при содействии этой программы. Проверки Королевской канадской конной полиции привели следователей к выводу, что почти всем этим людям могли отказать во въезде в страну по соображениям безопасности. В отчете также говорится, что американские разведчики могли предоставлять таким лицам поддельные документы и заверять канадских визовых сотрудников в отсутствии негативной информации.

Генеральный директор B'nai Brith Canada Саймон Волле назвал публикацию документа историческим результатом. Организация также добивается обнародования второй части финального отчета Комиссии Дешена, которая с 1986 года полностью остается закрытой и, как считается, содержит имена и выводы в отношении подозреваемых нацистских военных преступников, поселившихся в Канаде.

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