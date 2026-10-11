加拿大公布了一份关于纳粹战犯的1986年历史报告的几乎完全解密版本。该文件称，冷战时期美国情报行动可能促成了有疑似纳粹背景的人员入境，《耶路撒冷邮报》报道。

法院关于解密的裁决

题为《加拿大的纳粹战犯：从20世纪40年代至今的历史和政策背景》的报告由研究员阿尔蒂·罗达尔为加拿大战争罪行德尚委员会编写。这份618页文件的大部分内容数十年来一直处于保密状态。

9月初，加拿大联邦法院支持了B'nai Brith Canada，并根据《信息获取法》责令当局删除报告中几乎所有删节内容。加拿大遗产部没有对该裁决提出上诉，加拿大图书档案馆于10月初向B'nai Brith Canada提供了解密文件的预先副本。

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有关美国项目的信息

根据解密片段，加拿大官员发现了一个由美国陆军研究与安置处（Research and Resettlement Branch）实施的有组织项目，该机构被称为USAREUR。报告指出，该机构是中央情报局和其他美国情报部门的掩护，这些部门安置了为美国提供服务的叛逃者和前特工。

据加拿大新闻社援引文件内容报道，一名USAREUR代表向加拿大当局提交了一份约35至40人的名单，这些人已经在该项目协助下进入加拿大。加拿大皇家骑警的审查使调查人员得出结论：基于安全考虑，几乎所有这些人本可能被拒绝入境。报告还称，美国情报人员可能向这些人提供伪造文件，并向加拿大签证官员保证不存在不利信息。

B'nai Brith Canada首席执行官西蒙·沃莱称，这份文件的公布是具有历史意义的成果。该组织还在争取公布德尚委员会最终报告的第二部分；该部分自1986年以来一直完全保密，且据信包含已定居加拿大的涉嫌纳粹战犯的姓名和相关结论。

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