Президент Шрі-Ланки заявив, що Індія визнала Каччатхіву — The Hindu

Президент Шрі-Ланки Анура Кумара Діссанаяке заявив, що центральний уряд Індії визнав у Верховному суді країни належність острова Каччатхіву Шрі-Ланці. Про це він сказав 11 жовтня під час мітингу в Північно-Західній провінції Шрі-Ланки, повідомляє The Hindu.

Слухання у Верховному суді Індії

Заява Діссанаяке пролунала після слухань у Верховному суді Індії щодо позовів, автори яких оскаржують передачу Каччатхіву Шрі-Ланці у 1970-х роках. За даними видання, генеральний прокурор Індії Р. Венкатарамані повідомив суду, що Нью-Делі має «відмінні відносини» зі Шрі-Ланкою та не має наміру переглядати угоди 1974 і 1976 років щодо острова.

Наступне слухання у справі заплановане на лютий 2027 року. Суддя Санджай Кумар, який розглядав справу разом із суддею Сандживом Сачдевою, зазначив, що центральна влада Індії та уряд штату Тамілнад мають пояснювати рибалкам необхідність не заходити у води Шрі-Ланки.

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Питання рибальства

Питання Каччатхіву часто порушують індійські політики на тлі затримань рибалок із Тамілнаду військово-морськими силами Шрі-Ланки за незаконний вилов у територіальних водах країни. У матеріалі зазначається, що рибалки з прибережних районів Тамілнаду перетинають міжнародну морську межу та прямують до багатих на морські ресурси вод біля північного узбережжя Шрі-Ланки, застосовуючи руйнівний метод донного тралення.

Діссанаяке також повторив своє запевнення Індії, що Шрі-Ланка не дозволить використовувати її повітряний простір, суходіл чи море у спосіб, який становив би загрозу для Індії. Торік президент відвідав Каччатхіву та заявив про намір уряду захищати прилеглі моря, острови й територію країни.

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