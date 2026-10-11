Президент Шри-Ланки Анура Кумара Диссанаяке заявил, что центральное правительство Индии признало в Верховном суде страны принадлежность острова Каччатхиву Шри-Ланке. Об этом он сказал 11 октября во время митинга в Северо-Западной провинции Шри-Ланки, сообщает The Hindu.

Слушания в Верховном суде Индии

Заявление Диссанаяке прозвучало после слушаний в Верховном суде Индии по искам, авторы которых оспаривают передачу Каччатхиву Шри-Ланке в 1970-х годах. По данным издания, генеральный прокурор Индии Р. Венкатарамани сообщил суду, что Нью-Дели имеет «отличные отношения» со Шри-Ланкой и не намерен пересматривать соглашения 1974 и 1976 годов относительно острова.

Следующее слушание по делу запланировано на февраль 2027 года. Судья Санджай Кумар, рассматривавший дело вместе с судьей Сандживом Сачдевой, отметил, что центральные власти Индии и правительство штата Тамилнад должны разъяснять рыбакам необходимость не заходить в воды Шри-Ланки.

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Вопрос рыболовства

Вопрос Каччатхиву часто поднимают индийские политики на фоне задержаний рыбаков из Тамилнада военно-морскими силами Шри-Ланки за незаконный вылов в территориальных водах страны. В материале отмечается, что рыбаки из прибрежных районов Тамилнада пересекают международную морскую границу и направляются в богатые морскими ресурсами воды у северного побережья Шри-Ланки, применяя разрушительный метод донного траления.

Диссанаяке также повторил свое заверение Индии, что Шри-Ланка не позволит использовать свое воздушное пространство, сушу или море способом, который представлял бы угрозу для Индии. В прошлом году президент посетил Каччатхиву и заявил о намерении правительства защищать прилегающие моря, острова и территорию страны.

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