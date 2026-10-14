В Польше в утреннем эфире RMF FM планируют обсудить возможные риски для реализации программы антидроновой системы SAN. Гостьей беседы должна стать Магдалена Собковяк-Чарнецкая. Одной из тем станет ситуация в компании Advanced Protection Systems, которую называют одним из ключевых субподрядчиков программы, сообщает RMF24.

Финансовые вопросы субподрядчика

Ведущие планируют спросить, могут ли возможные проблемы с финансовой ликвидностью Advanced Protection Systems поставить под угрозу своевременное выполнение контракта. Они также должны затронуть вопрос о резервном плане польского правительства на случай трудностей с выполнением заказа.

Среди заявленных тем — возможный приход в компанию иностранного инвестора и использование средств европейской программы SAFE. Отдельно в программе хотят выяснить, получат ли Войско Польское первые элементы системы SAN уже в 2026 году.

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Patriot, HIMARS и стратегия безопасности

Участники эфира также должны обсудить планы по созданию в Польше центра обслуживания ракет-перехватчиков PAC-3 MSE для систем противовоздушной обороны Patriot. Речь пойдет о ходе переговоров по этой инвестиции и о том, какое значение для их успеха могло иметь участие президента Кароля Навроцкого.

Кроме того, ведущие планируют затронуть тему объявленных задержек в поставках PAC-3 MSE и возможного переноса сроков выполнения контрактов на пусковые установки HIMARS. Еще одной темой станет вопрос, получит ли Польша Стратегию национальной безопасности, которая могла бы определить долгосрочные оборонные приоритеты и помочь координировать закупки вооружений, развитие инфраструктуры и финансирование армии.

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