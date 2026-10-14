Американские чиновники и представители Совета мира готовятся провести полевое обследование и картографирование в секторе Газа, чтобы определить подходящие места для возможной сдачи оружия членами ХАМАС. Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на Walla. Работу связывают с 20-пунктным планом президента США Дональда Трампа.

Условия разоружения

Израильские чиновники в сфере обороны, по данным издания, выражают непонимание намерений Вашингтона ускорить послевоенное восстановление сектора Газа. Представители служб безопасности считают, что между стремлением США продвигать реконструкцию в обмен на разоружение и действиями ХАМАС существует значительное расхождение.

Согласно первоначальным требованиям ХАМАС, группировка была готова передать оружие третьей стороне для хранения в самом секторе Газа — при условии обязательств по восстановлению и выводу израильских сил. Один из чиновников служб безопасности заявил, что ранее ХАМАС пытался создать впечатление готовности к разоружению, но теперь сосредоточен на подготовке к возобновлению боевых действий.

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Оценки израильских военных

Военные чиновники сообщили Walla, что сектор Газа сейчас ближе к эскалации, чем к восстановлению и переговорному урегулированию. Они заявляют о попытках военного крыла ХАМАС восстановить возможности и нарастить силы, проведении учений, попытках провоцировать столкновения с израильскими военными вблизи Желтой линии и предупреждениях разведки о вероятных атаках.

Армия обороны Израиля и служба безопасности Шин Бет, по информации источников, ежедневно проводят в секторе Газа в среднем две-три целевые операции против оперативников и командиров ХАМАС. Израильские чиновники также отмечают, что Иерусалим будет выступать против восстановительных мер без фактического разоружения ХАМАС и демилитаризации сектора Газа.

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