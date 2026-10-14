Amerykańscy urzędnicy i przedstawiciele Rady Pokoju przygotowują się do przeprowadzenia badania terenowego i mapowania w Strefie Gazy, aby określić odpowiednie miejsca do możliwego złożenia broni przez członków Hamasu. Poinformował o tym Jerusalem Post, powołując się na Walla. Działania są powiązane z 20-punktowym planem prezydenta USA Donalda Trumpa.

Warunki rozbrojenia

Izraelscy urzędnicy obrony, według publikacji, wyrażają niezrozumienie wobec zamiarów Waszyngtonu, by przyspieszyć powojenną odbudowę Strefy Gazy. Przedstawiciele służb bezpieczeństwa uważają, że istnieje znaczna rozbieżność między dążeniem USA do promowania odbudowy w zamian za rozbrojenie a działaniami Hamasu.

Zgodnie z pierwotnymi żądaniami Hamasu ugrupowanie było gotowe przekazać broń stronie trzeciej do przechowywania w samej Strefie Gazy, pod warunkiem zobowiązań dotyczących odbudowy i wycofania sił izraelskich. Jeden z urzędników służb bezpieczeństwa oświadczył, że Hamas wcześniej próbował stworzyć wrażenie gotowości do rozbrojenia, lecz obecnie koncentruje się na przygotowaniach do wznowienia działań zbrojnych.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Oceny izraelskich wojskowych

Urzędnicy wojskowi powiedzieli Walla, że Strefa Gazy jest obecnie bliżej eskalacji niż odbudowy i negocjowanego uregulowania. Informują o próbach wojskowego skrzydła Hamasu odbudowy zdolności i wzmacniania sił, prowadzeniu ćwiczeń, próbach prowokowania starć z izraelskimi wojskowymi w pobliżu Żółtej Linii oraz ostrzeżeniach wywiadu o prawdopodobnych atakach.

Siły Obronne Izraela i służba bezpieczeństwa Szin Bet, według źródeł, przeprowadzają codziennie w Strefie Gazy średnio od dwóch do trzech ukierunkowanych operacji przeciwko operatywkom i dowódcom Hamasu. Izraelscy urzędnicy zaznaczają również, że Jerozolima będzie sprzeciwiać się działaniom odbudowującym bez faktycznego rozbrojenia Hamasu i demilitaryzacji Strefy Gazy.

Czytaj nas na