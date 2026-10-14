美国官员和和平委员会代表正准备在加沙地带开展实地勘察和测绘，以确定适合哈马斯成员可能交出武器的地点。据《耶路撒冷邮报》援引Walla报道，这项工作与美国总统唐纳德·特朗普的20点计划有关。

解除武装的条件

据该报报道，以色列国防官员对华盛顿意图加速加沙地带战后重建表示不解。安全部门代表认为，美国推动以解除武装换取重建的意愿与哈马斯的行动之间存在显著差距。

根据哈马斯最初提出的要求，该组织准备将武器交给第三方，并在加沙地带内存放，条件是承诺进行重建并撤出以色列军队。一名安全部门官员表示，哈马斯此前曾试图制造其准备解除武装的印象，但如今正专注于为恢复战斗做准备。

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以色列军方评估

军方官员告诉Walla，加沙地带目前更接近升级，而不是重建和通过谈判达成解决方案。他们称，哈马斯军事派别正试图恢复能力并增强力量、开展训练、试图在黄线附近挑起与以色列军人的冲突，同时情报部门警告可能发生袭击。

消息人士称，以色列国防军和辛贝特安全部门每天在加沙地带平均开展两到三次针对哈马斯行动人员和指挥官的定点行动。以色列官员还指出，在哈马斯未实际解除武装、加沙地带未实现非军事化的情况下，耶路撒冷将反对重建措施。

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