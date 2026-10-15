欧盟7月服务业产出增长0.3%——Cyprus Mail

2026年7月，欧盟服务业产出环比增长0.3%，欧元区增长0.4%。此前6月，欧盟和欧元区国家的该指标均下降0.3%，Cyprus Mail报道，援引欧盟统计局数据。

与2025年7月相比，欧盟和欧元区7月服务业产出均同比增长1.5%。

行业动态

欧元区月度增幅最大的是专业、科学和技术活动，增长1.1%。房地产活动增长0.7%，住宿和餐饮服务增长0.6%，信息和通信活动增长0.4%。行政和支持服务活动增长0.3%。

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运输和仓储是欧元区唯一出现下降的行业，其产出下降0.1%。整个欧盟也记录到同样的走势。与此同时，整个集团的专业、科学和技术服务增长1%，住宿和餐饮服务以及信息和通信活动均增长0.5%。

欧盟成员国数据

在有数据可查的国家中，卢森堡7月服务业产出的月度增幅最高，为7.6%。希腊该指标增长5.1%，瑞典增长1.5%。降幅最大的是匈牙利，为4.5%，其次是丹麦的3.1%和斯洛文尼亚的2.7%。

从同比来看，信息和通信活动在欧盟增长最快，增幅为3.2%。在欧元区，该行业增长3.1%。在成员国中，希腊年度表现最强，服务业产出增长16.1%。斯洛伐克增长8.7%，爱沙尼亚增长8%。年度降幅最深的是匈牙利，为5.4%，罗马尼亚为4.6%，丹麦为4.1%。

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