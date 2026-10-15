Produkcja usług w UE wzrosła w lipcu o 0,3% — Cyprus Mail

Produkcja usług w Unii Europejskiej wzrosła w lipcu 2026 roku o 0,3% w ujęciu miesięcznym, a w strefie euro — o 0,4%. Ożywienie nastąpiło po tym, jak w czerwcu wskaźnik spadł o 0,3% zarówno w UE, jak i w krajach strefy euro, informuje Cyprus Mail, powołując się na dane Eurostatu.

W ujęciu rocznym produkcja usług w lipcu wzrosła o 1,5% zarówno w UE, jak i w strefie euro w porównaniu z lipcem 2025 roku.

Dynamika sektorów

Największy miesięczny wzrost w strefie euro odnotowano w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej — o 1,1%. Działalność związana z nieruchomościami wzrosła o 0,7%, usługi zakwaterowania i gastronomii — o 0,6%, a działalność informacyjno-komunikacyjna — o 0,4%. Usługi administracyjne i wspierające wzrosły o 0,3%.

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Jedynym sektorem strefy euro ze spadkiem były transport i gospodarka magazynowa: ich wolumen zmniejszył się o 0,1%. Tę samą dynamikę odnotowano również w całej UE. Jednocześnie usługi profesjonalne, naukowe i techniczne w całym bloku wzrosły o 1%, a usługi zakwaterowania i gastronomii oraz działalność informacyjno-komunikacyjna — po 0,5% każda.

Wskaźniki państw UE

Spośród krajów, dla których dostępne były dane, najwyższy miesięczny wzrost produkcji usług w lipcu odnotował Luksemburg — 7,6%. W Grecji wskaźnik wzrósł o 5,1%, a w Szwecji — o 1,5%. Największe spadki odnotowano na Węgrzech — 4,5%, w Danii — 3,1% oraz w Słowenii — 2,7%.

W ujęciu rocznym najszybciej w UE rosła działalność informacyjno-komunikacyjna: o 3,2%. W strefie euro jej wzrost wyniósł 3,1%. Najsilniejszą roczną dynamikę wśród państw członkowskich wykazała Grecja, gdzie produkcja usług wzrosła o 16,1%. Na Słowacji wzrosła ona o 8,7%, a w Estonii — o 8%. Najgłębsze spadki w skali roku odnotowano na Węgrzech — 5,4%, w Rumunii — 4,6% oraz w Danii — 4,1%.

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