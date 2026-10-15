Szwajcarska Rada Federalna planuje wprowadzić surowsze zasady dla dużych platform komunikacyjnych i wyszukiwarek, aby wzmocnić ochronę osób niepełnoletnich w środowisku cyfrowym.

Ocena ryzyka dla osób niepełnoletnich

Zgodnie z proponowanymi przepisami duże platformy i wyszukiwarki, w tym usługi oparte na sztucznej inteligencji, będą musiały oceniać ryzyko, jakie ich usługi mogą stwarzać dla osób niepełnoletnich. Będą również zobowiązane do podejmowania działań ograniczających to ryzyko.

Dostawcom usług planuje się zakazać wyświetlania osobom niepełnoletnim reklam opartych na profilowaniu użytkowników — analizie ich zachowania w internecie i cech osobistych.

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Przejrzystość i skargi dotyczące nielegalnych treści

Projekt ustawy przewiduje również wzmocnienie praw użytkowników i zwiększenie przejrzystości działania dużych platform oraz wyszukiwarek. Dostawcy platform komunikacyjnych będą musieli ustanowić procedury umożliwiające użytkownikom łatwe zgłaszanie treści, które ich zdaniem są nielegalne.

Jak informuje Anadolu Agency, projekt ustawy uzyskał szerokie poparcie podczas konsultacji. Wśród popierających dokument znalazły się większość partii politycznych reprezentowanych w Zgromadzeniu Federalnym, a także kantony i stowarzyszenia krajowe.

Jakich usług będą dotyczyć wymogi

Proponowane normy będą obowiązywać bardzo duże platformy komunikacyjne i wyszukiwarki, natomiast mniejsze usługi pozostaną poza zakresem przepisów. Rada Federalna rozważy także włączenie do dokumentu dodatkowych środków ochrony osób niepełnoletnich.

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