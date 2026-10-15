W Wielkiej Brytanii dostawca wody Thames Water poprosił swoich wierzycieli o kolejne 2,4 mld funtów krótkoterminowego finansowania. Bez dodatkowych środków spółka może wyczerpać płynność finansową pod koniec 2026 roku lub na początku 2027 roku, poinformował The Guardian.

Thames Water oświadczyła, że nie spodziewa się zakończenia procesu rekapitalizacji, zanim skończą jej się pieniądze. Spółka obsługuje 16 mln klientów w Londynie i dolinie Tamizy oraz od kilku lat znajduje się na skraju finansowego upadku z powodu zadłużenia wynoszącego około 20 mld funtów.

Poprzedni pakiet jest niemal wyczerpany

W lutym ubiegłego roku wierzyciele udzielili Thames Water wsparcia finansowego w wysokości 3 mld funtów, aby spółka mogła kontynuować działalność podczas negocjacji dotyczących redukcji zadłużenia i pozyskania nowego kapitału. Obecnie spółka wykorzystała już 2,65 mld funtów z tego pakietu.

Wierzyciele skupieni w London & Valley Water przejęli faktyczną kontrolę nad spółką po tym, jak jej akcjonariusze wycofali się z udziału. Do grupy wierzycieli należą amerykańskie fundusze hedgingowe Elliott Management i Silver Point Capital, a także inwestorzy instytucjonalni BlackRock i M&G.

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Warunki planu ratunkowego

Wierzyciele przygotowali plan ratunkowy, który przewiduje umorzenie pożyczek o wartości 4 mld funtów. Jego realizacja zależy jednak od tego, czy regulator Ofwat zgodzi się zwolnić Thames Water na kilka lat z kar za zanieczyszczanie środowiska.

Spółka zaznaczyła, że dodatkowe 2,4 mld funtów powinno zapewnić płynność do jesieni 2027 roku i umożliwić kontynuowanie programu prac kapitałowych oraz ulepszeń dla konsumentów i środowiska. Oczekuje się, że wierzyciele zagłosują nad proponowanym planem jeszcze w tym miesiącu.

Niektórzy politycy Partii Pracy i aktywiści ekologiczni wezwali do objęcia Thames Water specjalnym zarządem państwowym na czas poszukiwania nowego nabywcy. Andy Burnham stwierdził, że Thames Water powinna przejść na własność publiczną.

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