英国供水公司泰晤士水务已请求其债权人提供额外24亿英镑的短期融资。《卫报》报道称，若没有额外资金，该公司可能在2026年底或2027年初耗尽流动性。

泰晤士水务表示，预计无法在资金耗尽前完成资本重组程序。该公司为伦敦和泰晤士河谷地区1600万客户提供服务，因约200亿英镑的债务，数年来一直处于财务崩溃边缘。

此前的资金方案几乎耗尽

去年2月，债权人为泰晤士水务提供了30亿英镑的财务支持，以便该公司在就削减债务和筹集新资本进行谈判期间继续运营。目前，该公司已使用该方案中的26.5亿英镑。

在公司股东放弃参与后，联合组成London & Valley Water的债权人取得了对该公司的实际控制权。债权人集团包括美国对冲基金Elliott Management和Silver Point Capital，以及机构投资者BlackRock和M&G。

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救助计划的条件

债权人已制定一项救助计划，其中包括注销40亿英镑贷款。不过，该计划的实施取决于监管机构Ofwat是否同意在数年内免除泰晤士水务因环境污染而受到的罚款。

该公司表示，额外的24亿英镑应可确保其流动性维持至2027年秋季，并使其能够继续实施面向消费者和环境的资本工程及改善计划。预计债权人将在本月晚些时候就所提计划进行投票。

一些工党政治人士和环保活动人士呼吁，在寻找新买家期间将泰晤士水务置于国家特别管理之下。安迪·伯纳姆曾表示，泰晤士水务应实行国有化。

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