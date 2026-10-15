В Великобритании поставщик воды Thames Water попросил своих кредиторов предоставить еще £2,4 млрд краткосрочного финансирования. Без дополнительных средств компания может исчерпать ликвидность в конце 2026 года или в начале 2027 года, сообщает The Guardian.

Thames Water заявила, что не ожидает завершить процесс рекапитализации до того, как у нее закончатся деньги. Компания обслуживает 16 млн клиентов в Лондоне и долине Темзы и уже несколько лет находится на грани финансового краха из-за долгов, составляющих около £20 млрд.

Предыдущий пакет почти исчерпан

В феврале прошлого года кредиторы предоставили Thames Water финансовую поддержку на £3 млрд, чтобы компания могла продолжать работу во время переговоров о сокращении долга и привлечении нового капитала. Сейчас компания уже использовала £2,65 млрд из этого пакета.

Кредиторы, объединенные в London & Valley Water, взяли фактический контроль над компанией после того, как ее акционеры отказались от участия. В группу кредиторов входят американские хедж-фонды Elliott Management и Silver Point Capital, а также институциональные инвесторы BlackRock и M&G.

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Условия плана спасения

Кредиторы подготовили план спасения, предусматривающий списание займов на £4 млрд. В то же время его реализация зависит от того, согласится ли регулятор Ofwat на несколько лет освободить Thames Water от штрафов за загрязнение окружающей среды.

Компания отметила, что дополнительные £2,4 млрд должны обеспечить ликвидность до осени 2027 года и позволить продолжить программу капитальных работ и улучшений для потребителей и окружающей среды. Ожидается, что кредиторы проголосуют за предложенный план позднее в этом месяце.

Некоторые политики Лейбористской партии и экологические активисты призвали передать Thames Water под специальное управление государства на время поиска нового покупателя. Энди Бернем заявлял, что для Thames Water следует ввести государственную собственность.

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