W Republice Południowej Afryki ministra transportu Barbara Creecy zaprezentowała nową flotę autobusów międzymiastowych City to City, otworzyła wyremontowaną stację kolejową Kopanong w Mabopane oraz skontrolowała sieć w prowincji Gauteng. Jak podaje TimesLIVE, wydarzenie w Pretorii odbyło się w ramach programu odbudowy południowoafrykańskiej Agencji Kolei Pasażerskich Prasa.

Cyfrowe zarządzanie ruchem

Creecy odwiedziła scentralizowane centrum dyspozytorskie, które kontroluje całą sieć kolejową w północnej części Gautengu. Prasa zastąpiła stary system śledzenia w pełni cyfrowym systemem. Wcześniej w Gautengu działały 33 odrębne centra zarządzania, a po modernizacji infrastruktury sygnalizacyjnej zostały one połączone w jedno centrum Gauteng North.

Według ministry nowy system ma zapobiegać kolizjom pociągów jadących w tym samym lub w przeciwnych kierunkach. Jeśli na jednym z torów wystąpi problem, umożliwia on również organizację ruchu w obu kierunkach po drugim torze.

Autobusy i stacja

Nowe autobusy City to City będą obsługiwać dalekobieżne trasy łączące Gauteng z Prowincją Przylądkową Wschodnią i Limpopo. Są wyposażone w regulowane fotele, toalety, Wi-Fi, porty do ładowania, klimatyzację, oszczędne silniki oraz dodatkowe systemy bezpieczeństwa.

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Na stacji Kopanong Creecy kupiła bilet do Pretorii za 7 randów i pojechała pociągiem podmiejskim do centrum miasta. Podkreśliła, że przystępna taryfa jest ważna dla gospodarstw domowych, ponieważ niezawodny transport kolejowy umożliwia pasażerom dotarcie do pracy, placówek edukacyjnych i medycznych.

Inwestycje w sieć

W ciągu ostatnich trzech lat resort transportu zainwestował 50 mld randów w odbudowę sieci Prasa w Gautengu, w tym w naprawę infrastruktury i nowy tabor. W Tshwane Prasa zainwestowała 800 mln randów w sieć trakcyjną, podstacje, sygnalizację i telekomunikację. Według Creecy inwestycje te zapewniły ponad 80 tys. bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy.

Prasa buduje również wzdłuż korytarzy kolejowych ochronne mury o wysokości 3,5 metra, aby ograniczyć nieuprawniony dostęp, kradzieże i wandalizm. Na linii Mabopane, gdzie obecnie kursują około trzy pociągi na godzinę, spółka planuje w ciągu roku zwiększyć częstotliwość niemal do sześciu pociągów na godzinę — mniej więcej co 10 minut.

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