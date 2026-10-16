W Polsce od 18 października 2026 roku orzeczenia na podstawie wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników będą w większości wystawiane wyłącznie w formie elektronicznej. Po badaniach okresowych dokument dotyczący stanu zdrowia pracownika będzie przechowywany jako elektroniczna dokumentacja medyczna w Systemie Informacji Medycznej.

Jak informuje Interia, zmiany przewiduje rozporządzenie ministra zdrowia Polski z 20 marca 2026 roku, które weszło w życie 17 kwietnia. Do 17 października trwa okres przejściowy, w którym lekarze mogą wystawiać orzeczenia zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej.

Przekazywanie orzeczeń pracodawcy

Wcześniej pracownik po wizycie u lekarza medycyny pracy otrzymywał papierowe orzeczenie i musiał samodzielnie przekazać je do działu kadr. Zgodnie z nowymi zasadami dokument będzie automatycznie przesyłany pracodawcy drogą elektroniczną, jeśli umowa przedsiębiorstwa z placówką medyczną przewiduje taką wymianę dokumentów.

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Pracodawca będzie otrzymywał jedynie informację o tym, czy pracownik może wykonywać pracę. Wyniki badań i inne zalecenia lekarza nie będą mu przekazywane. Sam pracownik będzie miał dostęp do orzeczenia za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta.

Zalecenia lekarza

Jeśli podczas badania profilaktycznego lekarz uzna za konieczne dodatkowe badania lub inne zalecenia, przekaże je wyłącznie pracownikowi, nie informując pracodawcy. Od 15 lipca 2026 roku takie zalecenia mogą być wystawiane zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej.

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