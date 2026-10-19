Prezydent Cypru Nikos Christodoulides oświadczył, że kraj stoi w obliczu bardzo poważnego problemu demograficznego, a wskaźnik urodzeń spadł do najniższego poziomu od 2017 roku. Podczas otwarcia publicznego przedszkola w Limassolu powiedział, że rząd pracuje nad tą kwestią według konkretnego planu, informuje Cyprus Mail.

Wskaźnik urodzeń poniżej poziomu zastępowalności

Według Christodoulidesa współczynnik dzietności wynosi 1,3 dziecka na kobietę, podczas gdy dla odtworzenia populacji co 25 lat powinien wynosić co najmniej 2,1. Dane Cypryjskiej Służby Statystycznej wskazują, że w 2024 roku wskaźnik ten wyniósł 1,4 dziecka na kobietę — tyle samo co rok wcześniej. Pozostaje on poniżej poziomu zastępowalności od 1995 roku.

Liczba urodzeń na Cyprze spadła z 10 241 w 2023 roku do 9 766 w 2024 roku i 9 230 w ubiegłym roku. Przyrost naturalny ludności, czyli różnica między urodzeniami a zgonami, wyniósł w ubiegłym roku 2 426 osób, podczas gdy roczna liczba zgonów przekracza 6 000.

Aby osiągnąć współczynnik 2,1, kraj potrzebowałby ponad 14 tysięcy urodzeń rocznie. Według publikacji Cypr nie osiągnął takiego poziomu od początku prowadzenia statystyk w 1974 roku.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wzrost liczby ludności zapewnia migracja

Jednocześnie liczba ludności kraju rośnie głównie dzięki migracji: w ubiegłym roku zwiększyła się o 1,7%, do około 983 tysięcy osób, a saldo migracji wyniosło 13 588 osób. Odsetek mieszkańców w wieku 65 lat i więcej wzrósł z 11,3% w 2000 roku do 18,3% w ubiegłym roku. Jednocześnie udział dzieci poniżej 15. roku życia spadł z 22,3% do 15,2%.

Ostatni pakiet wsparcia promowany przez Christodoulidesa oszacowano na 50 mln euro. Przewidywał on miesięczną wypłatę 200 euro dla matek poniżej 30. roku życia, a także pomoc z tytułu urodzenia dziecka — od 1 000 euro za pierwsze do 2 000 euro za trzecie dziecko.

Wiceminister zabezpieczenia społecznego Tina Pavlou oświadczyła, że projekt ustawy może od przyszłego roku rozszerzyć prawo do świadczeń na dzieci na kolejne około 17 tysięcy rodzin wychowujących 23 500 dzieci.

Czytaj nas na