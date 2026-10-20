Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Kształcenia RPA planuje od maja 2027 roku wprowadzić ograniczenia dla uniwersytetów i naukowców zgłaszających wyniki badań w celu uzyskania państwowych subsydiów. Jak informuje TimesLIVE, nowe zasady mają przeciwdziałać sztucznemu zawyżaniu liczby publikacji, plagiatowi i innym nieetycznym praktykom w systemie zachęt dla nauki.

Rząd RPA subsydiuje badania uniwersyteckie za publikacje w czasopismach, książki, materiały konferencyjne, a także za absolwentów badawczych programów magisterskich i doktoranckich. Na rok finansowy 2025/26 na ten mechanizm przeznaczono 5,8 mld randów. Środki są rozdzielane między instytucje zależnie od liczby tak zwanych jednostek publikacyjnych; obecnie wypłata za jedną taką jednostkę wynosi około 130 tys. randów.

Nowe zasady dotyczące subsydiów

Ministerstwo zamierza ustalić maksymalną liczbę publikacji, które jeden autor będzie mógł zgłosić w ciągu roku. Planuje także zaostrzyć wymogi wobec czasopism i wydawców, których materiały będą uprawniały do subsydium, oraz dokładniej sprawdzać wnioski wizytujących naukowców, których główna afiliacja znajduje się poza RPA.

Resort planuje również przeciwdziałać plagiatowi, „grzecznościowemu autorstwu” oraz praktyce dzielenia jednego badania na dużą skalę na kilka niewielkich artykułów z nieznaczącymi wynikami pośrednimi. Minister Buti Manamela poinformował uniwersytety o planowanych środkach, powołując się na ustalenia projektu Centrum Badań nad Ewaluacją, Nauką i Technologią przy Uniwersytecie Stellenbosch. Wyniki tego projektu nie zostały jeszcze opublikowane.

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Przykłady anomalnej liczby prac

Johann Mouton, dyrektor Centrum Doskonałości w zakresie naukometrii oraz polityki naukowej, technologicznej i innowacyjnej, powiedział, że większość uniwersytetów i naukowców przestrzega zasad, jednak część uczestników wykorzystuje luki w polityce z 2015 roku. Według niego jedna osoba zgłosiła w ubiegłym roku 125 artykułów i 30 prezentacji konferencyjnych, a inna — siedem książek.

Mouton powiedział również, że takie zachowanie koncentruje się na pięciu lub sześciu z 26 publicznych uniwersytetów RPA, ale ich nie wskazał. Propozycje ministerstwa mają zostać omówione z uniwersytetami na forum konsultacyjnym pod koniec listopada.

Lynn Morris, zastępczyni rektora ds. badań na Uniwersytecie Witwatersrand, poparła zaostrzenie kontroli. Według niej obecny system może nagradzać ilość zamiast jakości: wieloautorskie badanie z międzynarodowymi partnerami w renomowanym międzynarodowym czasopiśmie może otrzymać jedynie część jednostki, podczas gdy jednoautorska praca w lokalnym czasopiśmie o niskim wpływie — pełną jednostkę.

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