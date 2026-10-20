南非高等教育与培训部计划从2027年5月起，对申报研究成果以获得国家补贴的大学和科研人员实施限制。据TimesLIVE报道，新规旨在遏制人为增加论文数量、抄袭以及科研激励体系中的其他不道德做法。

南非政府为大学研究提供补贴，涵盖期刊论文、书籍、会议材料，以及研究型硕士和博士项目毕业生。2025/26财年，该机制获拨58亿兰特。资金根据所谓的发表单位数量在各机构之间分配；目前每个此类单位的补贴约为13万兰特。

补贴新规

该部门拟规定一名作者一年内可申报的最大发表数量。它还计划提高有资格获得补贴的期刊和出版社的要求，并更严格审查受邀科研人员的申请，这些人员的主要隶属机构位于南非境外。

该部门还计划打击抄袭、“挂名作者”以及将一项大规模研究拆分成多篇仅有微小中间成果的小型文章的做法。部长布蒂·马纳梅拉已将计划中的措施告知各大学，并援引斯泰伦博斯大学评估、科学与技术研究中心一个项目的结论。该项目的结果尚未公布。

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异常数量成果的实例

科学计量学与科学、技术和创新政策卓越中心主任约翰·莫顿表示，大多数大学和科研人员遵守规定，但部分参与者利用了2015年政策中的漏洞。据他称，一人去年申报了125篇文章和30场会议报告，另一人则申报了七本书。

莫顿还表示，这种行为集中在南非26所公立大学中的五六所，但没有点名具体学校。教育部的提案将在11月底的咨询论坛上与各大学讨论。

威特沃特斯兰德大学负责研究事务的副校长林恩·莫里斯支持加强审查。她表示，现行制度可能奖励数量而非质量：与国际合作伙伴共同署名、发表在权威国际期刊上的多作者研究，可能只能获得一个单位的一部分；而发表于影响力较低的本地期刊的单作者作品，则可能获得完整的一个单位。

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