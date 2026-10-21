克拉科夫和普热梅希尔希望因纪念乌克兰起义军（UPA）和舒赫维奇一事，重新审视与利沃夫的伙伴关系

波兰克拉科夫市和普热梅希尔市市长因利沃夫州议会决定将2027年定为“乌克兰起义军（UPA）和罗曼·舒赫维奇年”，而提议重新审视与利沃夫的伙伴关系。 克拉科夫方面提议暂时中止合作，而普热梅希尔方面则不排除完全终止合作的可能。

沃伊切赫·巴昆表示，他已致函利沃夫市长安德烈·萨多维，呼吁其明确表态，并公开与利沃夫州议会的决定划清界限。

此外，巴昆还请求普热梅希尔市议会考虑暂停或终止与利沃夫的伙伴关系。他表示，后续举措将取决于利沃夫当局的反应。

“城市伙伴关系基于相互尊重，特别是对双方社区历史记忆的尊重。 如果一方颂扬了犯下针对另一方祖先罪行的罪魁祸首，市议会就必须评估合作是否还能以现有形式继续下去，”巴昆表示。

与此同时，普热梅希尔市市长强调，两市之间可能出现的合作限制不会影响对受战争影响的乌克兰人的人道主义援助。

克拉科夫市长卢卡什·吉巴拉也提出了类似倡议。在市议会会议上，他提议暂时中止与利沃夫的伙伴关系，并起草了相应的决议草案。

据吉巴拉称，目前并非要彻底终止两市间的合作。他将这一提议视为一项临时措施。

“我们都知道，乌克兰是俄罗斯侵略的受害者。我们支持乌克兰在这场斗争中，我们重视与乌克兰的伙伴关系，但这种关系必须建立在历史和解的基础上，”克拉科夫市长指出。

他呼吁市议会代表支持他的提议。

由此，利沃夫州议会关于在2027年纪念乌克兰起义军（UPA）及罗曼·舒赫维奇的决议，引发了关于利沃夫与两座波兰城市未来伙伴关系走向的讨论。 克拉科夫方面坚持要求暂时中止合作，而普热梅希尔则既考虑暂停合作，也考虑可能终止合作。

普热梅希尔市长沃伊切赫·巴昆在Facebook上发表了相关声明，波兰媒体LoveKraków.pl也援引了克拉科夫市长卢卡什·吉巴尔的言论。

8月24日，波兰外交部副部长马尔钦·博萨茨基表示，在国家万神殿纪念斯捷潘·班德拉和罗曼·舒赫维奇可能会阻碍乌克兰的欧洲一体化进程。 据他称，此举不仅可能恶化基辅与华沙的关系，还会影响乌克兰与整个欧洲的关系。

来自“联盟”党的波兰欧洲议会议员马尔钦·西普涅夫斯基在欧洲议会发言时，撕毁了斯捷潘·班德拉和罗曼·舒赫维奇的肖像。他还呼吁停止对乌克兰的财政支持。

波兰总理唐纳德·图斯克表示，利沃夫州议会将2027年定为“罗曼·舒赫维奇年”的决定， 乌克兰起义军及奥列格·奥尔日奇的决定，不仅对乌克兰有害，还可能成为反对乌克兰加入欧盟者的论据。

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