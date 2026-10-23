美国和法国在一起涉嫌为哈马斯筹款的国际网络案件中拘留了数人。美国执法部门称，该网络利用捐款，声称用于向加沙民众提供人道主义援助。正如《The National》报道，美国检方认为，该网络由45岁的萨利姆·阿尔扎克领导，他是哈马斯宣传机构的高级成员。

美国的指控

美国当局表示，该网络为哈马斯筹集了约200万美元，其中150万美元是在该组织于2023年10月7日袭击以色列后收到的。阿尔扎克因涉嫌以援助加沙为掩护通过社交媒体筹款而被起诉。如果被定罪，他在美国将面临最高20年监禁。据该媒体报道，他目前身处加沙。

提交至纽约法院的起诉书称，阿尔扎克及其涉嫌同伙在多个国家募集捐款，声称资金用于人道主义援助。调查人员还称，在与一名美国执法部门卧底特工交谈时，阿尔扎克将哈马斯称为“绿色人士”，并使用“买面包”或“交给面包店”等暗语。

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在美国和法国的拘留行动

美国拘留了来自路易斯安那州的阿卜杜勒·阿德哈米和奥马尔·阿德哈米，以及来自佛罗里达州的拉埃德·优素福。他们被怀疑通过该网络共转移了15.5万美元。所涉指控包括向外国恐怖组织提供物质支持；如被定罪，他们也将面临最高20年监禁。

在法国国内安全总局的一次行动中，Association Baraka创始人福齐·巴里卡以及与Ensemble C Mieux有关联的阿梅尔·瓦利德被拘留。美国当局称，巴里卡和瓦利德向阿尔扎克转移了数十万美元的加密货币。法国情报部门行动后，Association Baraka被关闭。

美国制裁

美国依据“特别指定全球恐怖分子”程序，对阿尔扎克、巴里卡、瓦利德、Association Baraka和Ensemble C Mieux实施制裁。美国司法部将阿尔扎克描述为卡桑旅一名副营长；卡桑旅是哈马斯的武装派别；他还是该组织媒体办公室摄影部门的一名工作人员。

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