W Stanach Zjednoczonych i Francji zatrzymano kilka osób w sprawie domniemanej międzynarodowej sieci zbierania funduszy dla Hamasu, która według amerykańskich organów ścigania wykorzystywała darowizny rzekomo przeznaczone na pomoc humanitarną dla ludności Gazy. Jak informuje The National, amerykańska prokuratura uważa, że siecią kierował 45-letni Salim Alzak, wysokiej rangi przedstawiciel aparatu propagandowego Hamasu.

Zarzuty w USA

Amerykańskie władze twierdzą, że sieć zebrała około 2 mln dolarów dla Hamasu, z czego 1,5 mln dolarów wpłynęło po ataku ugrupowania na Izrael 7 października 2023 roku. Alzakowi postawiono zarzuty w sprawie zbierania środków za pośrednictwem mediów społecznościowych pod pozorem pomocy dla Gazy. W razie uznania go za winnego grozi mu do 20 lat więzienia w USA. Według publikacji obecnie przebywa on w Gazie.

W akcie oskarżenia złożonym w sądzie w Nowym Jorku stwierdzono, że Alzak i jego domniemani wspólnicy zwracali się o darowizny w różnych krajach, twierdząc, że pieniądze są przeznaczone na pomoc humanitarną. Śledczy twierdzą również, że podczas rozmowy z działającym pod przykryciem agentem amerykańskich organów ścigania Alzak nazywał Hamas „zielonymi” i używał kodowych określeń, takich jak „kupić chleb” lub „oddać piekarniom”.

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Zatrzymania w USA i Francji

W USA zatrzymano Abdela Adhamiego i Omara Adhamiego z Luizjany, a także Raeda Yousefa z Florydy. Są oni podejrzewani o przekazanie przez tę sieć łącznie 155 tys. dolarów. Wśród postawionych zarzutów jest udzielanie materialnego wsparcia zagranicznej organizacji terrorystycznej; w razie wyroku skazującego grozi im również do 20 lat więzienia.

Podczas operacji francuskiej Generalnej Dyrekcji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymano Fauziego Barikę, założyciela Association Baraka, oraz Amel Walid, powiązaną z Ensemble C Mieux. Według amerykańskich władz Barika i Walid przekazali Alzakowi setki tysięcy dolarów w kryptowalucie. Association Baraka zamknięto po operacji francuskiej służby specjalnej.

Amerykańskie sankcje

USA nałożyły sankcje w procedurze Specially Designated Global Terrorist na Alzaka, Barikę, Walid, Association Baraka i Ensemble C Mieux. Departament Sprawiedliwości USA określa Alzaka jako zastępcę dowódcy batalionu w Brygadach Al-Kassama, zbrojnym skrzydle Hamasu, oraz pracownika jednostki fotograficznej biura medialnego ugrupowania.

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