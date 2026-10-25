W Niemczech kanclerz Friedrich Merz oświadczył, że osoby popierające partię Alternatywa dla Niemiec (AfD) muszą opuścić Unię Chrześcijańsko-Demokratyczną (CDU). Jego stanowisko wiąże się z wyborami premiera kraju związkowego Saksonia-Anhalt, które Der Spiegel nazywa sprawdzianem dla kanclerza.

Wybory w Saksonii-Anhalt

Jak informuje Der Spiegel, główne pytanie dla Merza polega na tym, czy powinien ingerować w sytuację wokół wyborów, czy przyjąć postawę wyczekującą. Publikacja opisuje to jako dylemat dla szefa rządu.

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Deklarowana linia wobec AfD

Materiał dotyczy CDU w Saksonii-Anhalt i żądania Merza wobec tych, którzy popierają AfD. Tym samym publikacja koncentruje się na tym, jak deklarowana przez niego linia wobec AfD może zostać zrealizowana podczas wyborów premiera kraju związkowego. Der Spiegel stawia również pytanie, czy jasno sformułowane oświadczenia Merza można wcielić w życie w tej sytuacji.

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